Von Helmut Wolf | 16.09.2023, 09:28 Uhr Zwei der Tore des TuS Holstein erzielte Jonathan Hüneburg (links), hier gegen den Elmshorner Cemil Akpinar. Foto: Johannes Speckner

Die Quickborner gewannen am Freitag (15. September) mit 4:0 beim FC Elmshorn. An der Tabellenspitze bleibt jedoch der TuS Osdorf, der in der 89. Minute den VfL Pinneberg bezwang. Der SC Egenbüttel II ist nicht mehr Schlusslicht.