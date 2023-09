Fußball-Bezirksliga Hamburg Erster Saisonsieg: FC Union Tornesch II überrascht den VfL Pinneberg Von Helmut Wolf | 04.09.2023, 15:56 Uhr Das 2:0 für Union Tornesch II gegen den VfL Pinneberg schoss Ben Petersen (rechts), der hier von Berat Alija attackiert wird. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Neben dem VfL „erwischte“ es am Sonntag (3. September) auch den SC Egenbüttel in Heidgraben: Beide Teams kassierten am sechsten Spieltag ihre erste Niederlage in dieser Serie. Holstein Quickborn gewann tags zuvor dank eines Treffers in der letzten Minute.