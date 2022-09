Vier der neun Tore von TBS Pinneberg gingen auf das Konto von Adrian Sousa (links), der hier den Hasloher Kapitän Niklas Neumann zum Tanz bittet. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Bezirksliga im Kreis Pinneberg TBS Pinneberg nimmt TuS Hasloh auseinander – Spielunterbrechung bei Cosmos Wedel Von Helmut Wolf | 26.09.2022, 14:43 Uhr

Während die Pinneberger von TBS am Sonntag (25. September) einen 9:2-Erfolg feiern, wirkt ihr Stadt-Rivale VfL bei seiner fünften Niederlage in Folge in Lurup wie gelähmt. Auch Holstein Quickborn kassiert einen Dämpfer.