So feierten die Spieler und Verantwortlichen von TBS Pinneberg am Freitagabend (28. April) am Rellinger Moorweg ihre Meisterschaft. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Bezirksliga Hamburg im Überblick TBS Pinneberg feiert späten Sieg in Egenbüttel und die Meisterschaft Von Helmut Wolf | 29.04.2023, 02:23 Uhr

Weil Adrian Sousa am Moorweg einen Rückstand per Doppelpack drehte und Blau-Weiß 96 Schenefeld in Osdorf Schützenhilfe leistete, machte das Team von Trainer Berkay Kilinc am Freitag (28. April) seinen Titelgewinn perfekt.