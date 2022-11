Der Liether Zouheir Ashrafi (vorne), der hier noch vor dem treffsicheren SCE-Verteidiger Simon Feldgen am Ball ist, glich per Kopf zum 2:2 aus, ehe er in der Schlussphase verletzt ausgewechselt werden und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Foto: Johannes Speckner up-down up-down