Im Deichstadion verwirkte Marian Rister in seinem sechsten Bezirksliga-Saisonspiel für die SV Lieth zum dritten Mal einen Elfmeter. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Bezirksliga Rister bleibt Elfmeter-Pechvogel, aber die SV Lieth punktet trotzdem Von Johannes Speckner | 10.09.2022, 12:08 Uhr

Obwohl ihr Torwart schon zum dritten Mal in dieser Saison einen Strafstoß verwirkt und die Klein Nordender mit 0:2 in Rückstand geraten, erreichen sie am Freitag (9. September) noch ein 2:2-Unentschieden beim Hetlinger MTV.