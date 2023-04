Auch, weil Sascha Berg (rechts) nach seinem Führungstor einen Elfmeter vergab, hatte er mit Rantzau II das Nachsehen gegen die Egenbütteler um Nik Stoevhase. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Bezirksliga Hamburg Sascha Berg als tragischer Held – Ende der 2:2-Serie des SSV Rantzau II Von Johannes Speckner | 03.04.2023, 12:07 Uhr

Nach vier 2:2-Unentschieden in Folge unterliegen die Barmstedter am Sonntag dem SC Egenbüttel, weil ihr Kapitän zwar zunächst trifft, dann aber einen Elfmeter nur an den Pfosten setzt.