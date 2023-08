Fußball-Bezirksliga Hamburg SSV Rantzau II: Paul Wiemeler trifft, aber verliert sein Abschiedsspiel Von Johannes Speckner | 19.08.2023, 16:15 Uhr In seinem Abschiedsspiel schoss Paul Wiemeler (links), der an der Seite seines Mitspielers Maurice Ilmer (rechts) im Dreikampf mit dem Schenefelder René Müller, den zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich für die Rantzauer Reserve. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Einen 0:2- und 2:3-Rückstand glichen die Barmstedter am Freitag (18. August) im Auftritt bei Blau-Weiß 96 Schenefeld aus. Am Ende traten sie trotzdem mit leeren Händen den Heimweg an.