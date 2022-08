Diesen finalen Kopfball, den Jan-Niklas Rohr (vorne links) vor den Eidelstedtern Sina Bonab (hinten, von links), Felix Drees und Tobias Peitz abgibt, drückte der Rantzauer nicht auf das Tor, sondern er versuchte es mit einer Ablage. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Bezirksliga West SSV Rantzau II: Weitzel rettet ein Remis, Rohr verpasst das Siegtor Von Johannes Speckner | 28.08.2022, 21:45 Uhr

In einer dramatischen Schlussphase hätten die Barmstedter am Sonntag (29. August) beim SV Eidelstedt beinahe verloren, am Ende aber sogar um ein Haar auch noch gewonnen.