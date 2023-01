Gibt zukünftig beim FC Elmshorn die Richtung vor: Seyhmus Atug. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Bezirksliga Neuer Trainer des FC Elmshorn: Das hat Seyhmus Atug vor Von Johannes Speckner | 02.01.2023, 18:37 Uhr

Der 30-Jährige, der weiterhin für den Wandsbeker TSV Concordia in der Oberliga kickt und auch schon in der Regionalliga aktiv war, kam durch seinen Neffen Mert Acar an den Ramskamp. Der Nachfolger von Feyyaz Kilic spricht über seine Pläne.