Nicht dran, aber auch nicht drin: Bei diesem Elfmeter des Liethers Kevin Oehlers (nicht im Bild) sprang Torwart Bastian Buß in die richtige Ecke, berührte den am Pfosten vorbei gehenden Ball aber nicht mehr. Auch deshalb blieb der Keeper des VfL Pinneberg erstmals in dieser Saison ohne Gegentreffer.

Foto: Johannes Speckner