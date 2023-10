Fußball-Bezirksliga Hamburg im Überblick Später Doppelschlag bricht dem SC Egenbüttel in Elmshorn das Genick Von Helmut Wolf | 07.10.2023, 21:35 Uhr Brachte die Egenbütteler in Führung: Max Gerckens (Mitte), hier gegen Adrian Vukmirovic (links) und Max Kleim vom FC Elmshorn. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Obwohl Max Gerckens in der 80. Minute zur Führung getroffen hatte, verloren die Rellinger am Freitag (6. Oktober) noch mit 1:2 beim FC Elmshorn und den Anschluss an den Spitzenreiter TuS Osdorf. Die SCE-Reserve spielte 1:1 gegen Grün-Weiß Eimsbüttel.