Torschützen im Laufduell: Felix Mühlich, der für die „Cosmonauten“ doppelt traf, enteilt dem Luruper Denis Sahin. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Bezirksliga Hamburg im Überblick SC Cosmos Wedel und TuS Holstein Quickborn treffsicher in der Fremde Von Helmut Wolf | 01.04.2023, 22:31 Uhr

Während die „Cosmonauten“ am Freitag in einem torreichen Duell beim SV Lurup triumphieren und ihre theoretische Chance auf den Klassenerhalt wahren, gewinnen die Eulenstädter am Sonnabend beim TSC Wellingsbüttel.