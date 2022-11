Beim Mannschaftsabend mischte sich Trainer Chris Coskunmeric ganz bewusst nicht unter seine Spieler. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Bezirksliga im Überblick Rückrunden-Start: SC Cosmos in Egenbüttel, SV Lieth mit dem Rücken zur Wand Von Helmut Wolf | 17.11.2022, 18:00 Uhr

Während die Wedeler, die in der Hinserie nur einmal gewannen, am Freitag am Rellinger Moorweg gastieren, bekommen es die gebeutelten Liether mit TBS Pinneberg zu tun. Holstein Quickborn peilt den fünften Sieg in Folge an.