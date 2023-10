Fußball-Bezirksliga Hamburg Am zehnten Spieltag: Kellerduelle und Aufeinandertreffen der Verfolger Von Helmut Wolf | 05.10.2023, 11:48 Uhr Geht nach der Rückkehr aus seinem Urlaub wieder für den Hetlinger MTV zum Kopfball und auf Torejagd: Daniel Schröder. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Der SSV Rantzau II will am Sonnabend (7. Oktober) beim Niendorfer TSV III Boden im Abstiegskampf gut machen und der VfL Pinneberg tags darauf in Eidelstedt seinen Negativtrend stoppen. Zum Topspiel empfängt der TuS Holstein den Hetlinger MTV.