Obwohl er sich am rechten Knöchel verletzte, hielt Jon Schwertfeger (links), hier gegen den Eidelstedter Simon Nyarko, bis zum Ende durch und schoss zwei der vier Heidgrabener Tore. FOTO: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Bezirksliga Wilder als die Wikinger: Heidgrabener SV siegt nach Berg- und Talfahrt Von Johannes Speckner | 22.08.2022, 18:44 Uhr

Dass das Team von Trainer Ove Hinrichsen den SV Eidelstedt schlägt, hing nach frühen Gegentreffern in beiden Halbzeiten am seidenen Faden. Am Sonntag (21. August) war aber wieder einmal Verlass auf die treffsicheren Stürmer Philippe Schümann und Jon Schwertfeger.