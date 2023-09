Fußball-Bezirksliga Hamburg 4:0 nach 17 Minuten: Wie der Heidgrabener SV den VfL Pinneberg demontierte Von Johannes Speckner | 11.09.2023, 11:18 Uhr Hier schießt der überragende Philippe Schümann (links) gegen VfL-Verteidiger Berat Alija das zwischenzeitliche 3:0 für den Heidgrabener SV. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

In der Anfangsphase war jeder Schuss ein Treffer: Angeführt von Philippe Schümann, der zwei Tore selbst schoss und die anderen beiden vorbereitete, triumphierte der „kleine HSV“ am Sonntag (10. September) in der Kreisstadt.