Die ersten beiden Heidgrabener Tore zum Derby-Sieg schoss Tobias Brandt (Mitte), hier gegen die Liether Yannick Stubenrauch (links) und Bjarne Bandholz. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Bezirksliga Tobias Brandt beschert dem Heidgrabener SV den Sieg am Butterberg Von Johannes Speckner | 22.10.2022, 17:45 Uhr

Während die Spieler der SV Lieth am Freitag (21. Oktober) im Derby zahlreiche gute Torchancen vergaben und ihre fünfte Niederlage am Stück kassierten, schnürte der Stürmer des „kleinen HSV“ seinen zweiten Doppelpack in Folge.