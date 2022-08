Nach dem Abpfiff musste Sergen Sevinc (Mitte) in die Kabine getragen werden, weil er seinen linken Fuß nicht belasten konnte. FOTO: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Bezirksliga Bitteres Ende: FC Elmshorn verliert Spiel in Osdorf und Sergen Sevinc Von Johannes Speckner | 14.08.2022, 00:42 Uhr

Das Team von Trainer Feyyaz Kilic geht am Freitag (12. August) beim TuS Osdorf II mit 2:0 in Front, muss aber in der Nachspielzeit das 2:3 hinnehmen. Zudem vergrößern sich die Personalprobleme.