Fußball-Bezirksliga West Nach drei Platzverweisen: FC Elmshorn schlägt zu acht den SV Lurup Von Johannes Speckner | 27.08.2022, 01:54 Uhr

Obwohl das Team von Trainer Feyyaz Kilic nach einmal glatt „Rot“ und zwei Gelb-Roten Karten am Freitag (26. August) in dreifacher Unterzahl war, genügte die in der ersten Halbzeit erspielte 3:0-Führung zum zweiten Saisonsieg.