Fußball-Bezirksliga Hamburg Zwei späte Tore lassen den FC Elmshorn gegen den SC Egenbüttel jubeln Von Johannes Speckner | 08.10.2023, 01:59 Uhr Weil Ümit Karakaya der 2:1-Siegtreffer für den FC Elmshorn gelang, waren die Egenbütteler um Linus Stoevhase am Boden. Foto: Johannes Speckner

Obwohl die Krückaustädter am Freitag (6. Oktober) in der 80. Minute in Rückstand gerieten, sorgten Ali Duman und Ümit Karakaya noch für den 2:1-Sieg gegen die Spitzen-Mannschaft aus Rellingen.