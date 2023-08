Fußball-Bezirksliga Hamburg Ömer Aygün versenkt nur einen Freistoß, FC Elmshorn holt nur einen Punkt Von Johannes Speckner | 27.08.2023, 03:01 Uhr Nach seinem Freistoß-Tor zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung zirkelte Ömer Aygün (FC Elmshorn, rechts) diesen Freistoß gegen die Niendorfer Florian Hurt (links) und Linus Sitzlach knapp über die Latte. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Die Krückaustädter gingen am Freitag (25. August) zweimal in Führung, mussten sich am Ende gegen den Niendorfer TSV III aber mit einem Unentschieden begnügen.