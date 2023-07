Der Hetlinger MTV um Torjäger Daniel Schröder (Mitte) will erfolgreich in die Saison starten. Foto: Michael Stemmer up-down up-down Fußball-Bezirksliga Hamburg Derby zum Saisonstart beim FC Elmshorn – Wiedersehen beim Hetlinger MTV Von Helmut Wolf | 28.07.2023, 08:55 Uhr

Am Ramskamp empfangen die Elmshorner am Freitagabend (28. Juli) die SV Lieth zum Krückau-Derby. VfL Pinneberg will gegen SSV Rantzau II punkten. TuS Holstein ohne Kapitän.