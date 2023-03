Stimmt seine Schützlinge mit markigen Worten auf das Derby ein: Bo Hansen, Trainer der SV Lieth. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Bezirksliga Hamburg „Das geilste Duell“: FC Elmshorn gegen SV Lieth steht an Von Helmut Wolf | 16.03.2023, 11:10 Uhr

Sofern das Wetter und der Rasen am Ramskamp mitspielt, steht am Sonntag um 15 Uhr das „Krückau-Derby“ an. TBS Pinneberg ist bereit zur Jagd, während Cosmos Wedel auf den Zusammenhalt baut.