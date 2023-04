Felix Mühlich (rechts), der hier vor dem Hasloher Alexander Conjic am Ball ist, erzielte zwei der vier Cosmos-Tore. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Bezirksliga Hamburg Im Duell der Absteiger: SC Cosmos Wedel gewinnt beim TuS Hasloh Von Helmut Wolf | 12.04.2023, 12:12 Uhr

Mit zwei Treffern von Felix Mühlich feierten die Wedeler im Nachholspiel am Dienstag (11. April) beim Tabellenletzten TuS Hasloh ihren zweiten Sieg in Folge. Beide Trainer wollen mit ihren Teams auch in der Kreisliga weiterarbeiten.