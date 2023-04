Am Boden: Obwohl Thorben Jessekat und seine Hasloher zwei ihrer jüngsten vier Partien gewannen, haben sie nun auch rein rechnerisch keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Bezirksliga im Überblick 2:4-Niederlage: Abstieg des TuS Hasloh in die Kreisliga ist besiegelt Von Helmut Wolf | 07.04.2023, 12:08 Uhr

Nach drei Jahren auf Bezirksebene wurde für die Hasloher am Donnerstag (6. April) gegen Komet Blankenese die Rückkehr in die Kreisliga traurige Gewissheit. TBS Pinneberg will am Osterwochenende die Tabellenführung übernehmen.