Jakob Heins erzielte beim 6:8 gegen Tschechien sein erstes WM-Tor. Dabei sollte es nicht bleiben. Foto: IMAGO/Sergio Brunetti up-down up-down Ex-Schenefelder Fünf Scorerpunkte gegen Tschechien: Jakob Heins glänzt bei Floorball-WM Von Jonas Altwein | 07.11.2022, 15:21 Uhr

Der frühere Zweitliga-Spieler von Blau-Weiß 96 rückt bei seiner ersten WM-Teilnahme in den Fokus. Am 18-Jährigen führt in der deutschen Nationalmannschaft derzeit kein Weg vorbei.