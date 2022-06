Schwimm-Weltmeisterschaft 2022 Elea Linka von der SG Stormarn Barsbüttel hofft, dass in Budapest der Kopf mitspielt Von Sascha Bodo Sievers | 25.06.2022, 22:07 Uhr

Schwimmen, fünf Stunden lang, 25 Kilometer weit: Eine Tortur für Körper und Geist. Elea Linka aber liebt es. Die Freiwasserschwimmerin der SG Stormarn Barsbüttel sagt vor ihrer Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Budapest: „Ich will es genießen.“ Dazu muss ihr Kopf mitspielen.