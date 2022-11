Gleich zweimal bezwang Saskia Schippmann (FC Union, rechts), die im Sommer auf eigenen Wunsch von der Torhüterin zur Stürmerin wurde, die Egenbüttelerin Kirke Rettstadt, die im Frühjahr als gelernte Verteidigerin auf Torfrau umschulte. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Oberliga der Frauen FC Union Tornesch dreht das Derby gegen SC Egenbüttel Von Kornelius Krüger | 27.11.2022, 21:30 Uhr

Am Rellinger Moorweg stand das Duell zwischen den beiden Top-Teams aus dem Kreis Pinneberg an. Saskia Schippmann sorgt per Doppelpack für die Entscheidung, SCE vor dem gegnerischen Tor nicht abgeklärt genug.