Sicherer Elfmeterschütze: Lennart Rosskamp traf in Kellinghusen zum 2:1-Sieg für Fortuna Glückstadt. Foto: Reiner Stöter up-down up-down Fußball-Kreisliga Süd-West Fortuna Glückstadt klettert nach Burger Patzer auf Rang zwei Von Gunther Schöniger | 14.05.2023, 19:28 Uhr

Fortuna Glückstadt (60 Punkte) hat die Gunst der Stunde in der Fußball-Kreisliga Süd-West genutzt und ist mit einem 2:1-Derbysieg beim VfL Kellinghusen am FC Burg (58), der in Kiebitzreihe mit 0:3 verlor, vorbeigezogen.