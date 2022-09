Der Horster Dominik Bubat (unten) grätscht gegen Kiebitzreihes Marcel Björn Sietz den Ball ab. Foto: Michael Stemmer up-down up-down Fußball-Kreisliga Süd-West Fortuna Glückstadt bleibt bei Wilster II in der Erfolgsspur Von Michael Lemm | 25.09.2022, 19:42 Uhr

In der Fußball-Kreisliga Süd-West bleibt Fortuna Glückstadt (4:0 bei Alemannia Wilster II) in der Erfolgsspur. Das Süd-Derby VfR Horst II gegen RW Kiebitzreihe ging überraschend deutlich mit 4:1 an den Gastgeber. Mit dem gleichen Resultat gewann der TSV Lägerdorf II in Hohenaspe.