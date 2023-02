Pirates-Trainer Michael Schernick und seine Mitstreiter sind mit ihren Planungen für die neue Saison bereits gut vorangekommen. Foto: Michael Stemmer up-down up-down Football-Oberliga Nord Elmshorn Fighting Pirates: Spielplan steht, Kader nimmt Form an Von Johannes Speckner | 28.02.2023, 14:00 Uhr

Am Sonnabend (6. Mai) starten die „Piraten“ gegen die Schwarzenbek Wolves in die neue Saison, in der sie es mit insgesamt vier Gegnern zu tun bekommen. 20 Spieler haben bereits ihre Zusage gegeben.