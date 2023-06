Ganz besonders bejubelt wurde von allen Pirates-Spielern der Touchdown von Johannes Stolzenburg (links). Foto: Johannes Speckner up-down up-down Football-Oberliga Fighting Pirates feiern bei den Hamburg Huskies ihren höchsten Saisonsieg Von Johannes Speckner | 11.06.2023, 20:49 Uhr

Die Elmshorner wahrten am Sonntag (11. Juni) in Hamburg-Billstedt ihre weiße Weste, obwohl Trainer Michael Schernick nur 38 Spieler in seinen Kader berufen und vor allem in der Offensive kaum wechseln konnte.