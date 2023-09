Football-Oberliga Klarer Sieg im Halbfinale sichert Fighting Pirates Heimrecht im Finale Von Johannes Speckner | 24.09.2023, 05:06 Uhr Der Elmshorner Daniel Antonowitsch (vorne rechts) trug mit einer starken Leistung in der Abwehr zum klaren Sieg der Fighting Pirates gegen die Osnabrück Tigers bei. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga empfangen die Elmshorner am 7. Oktober die Ritterhude Badgers, nachdem sie am Sonnabend (23. September) im Play-Off-Halbfinale mit 57:8 gegen die Osnabrück Tigers triumphierten.