Floorball-Pokal WM-Pause vorbei: Schenefeld peilt gegen Zweitligist das Achtelfinale an Von Johannes Speckner | 18.11.2022, 11:28 Uhr

Bundesligist Blau-Weiß 96 Schenefeld ist am Sonnabend in der dritten Runde des FD-Pokals klarer Favorit gegen den ESV Ingolstadt Schanzer, der in der Süd/West-Staffel der 2. Liga das Tabellenende ziert.