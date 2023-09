Floorball-FD-Pokal Mit Rückkehrer Justus Karnath: BW 96 Schenefeld löst Pflichtaufgabe souverän Von Johannes Speckner | 12.09.2023, 12:40 Uhr Foto: Johannes Speckner

Im ersten Pflichtspiel nach ihrem Abstieg aus der 1. in die 2. Bundesliga ließen die Blau-Weißen am Sonntag (10. September) keine Zweifel daran aufkommen, dass sie die zweite Runde erreichen. Am Ende demontierten sie die SG Bordesholm/Gaarden mit 24:1.