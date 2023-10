Floorball-Pokal Blau-Weiß 96 Schenefeld fährt als klarer Favorit zum PSV Flensburg Von Johannes Speckner | 13.10.2023, 13:44 Uhr Der Schenefelder Neuzugang Steffen Fuchs (rechts), hier im letzten Zweitliga-Spiel gegen Erik Ebbinghaus von den Lilienthaler Wölfen, fehlt in Flensburg. Foto: Johannes Speckner up-down up-down

Nach ihrem perfekten Start in die neue Saison in der 2. Bundesliga peilen die Schenefelder am Sonnabend (14. Oktober) im Zweitrunden-Spiel gegen den Regionalligisten den Einzug in die nächste Runde an.