Im Haupteingang des Gymnasiums Schenefeld stellten sich die Aktiven der beiden Floorball-Teams, eingerahmt von Direktor Jörg Frobieter (hinten links) und drei Lehrkräften, zum Foto. Foto: Johannes Speckner Jugend trainiert für Olympia Gymnasium Schenefeld: Erster Platz im Floorball beim Bundesfinale Von Johannes Speckner | 10.05.2023, 16:00 Uhr

In der Wettkampfklasse 3 triumphierte das Schenefelder Team mit Spielern der Jahrgänge 2008 bis 2011 am Montag (8. Mai) in Berlin. Die Mannschaft der Jahrgänge 2010 bis 2013 belegte den 14. Platz.