Floorball BW 96 Schenefeld ist im Pokal gefordert Von Kornelius Krüger | 08.09.2023, 16:30 Uhr Trainer Tilmann Gebhardt will mit Blau-Weiß 96 Schenefeld im Pokal eine Runde weiter kommen. Foto: Johannes Speckner

Am Sonntag, 10. September 2023, beginnt für die Schenefelder die Saison mit der 1. Pokalrunde in Bordesholm. Trainer Tillmann Gebhardt musste in der Sommerpause einen Umbruch verkraften und auch die Vorbereitung verlief suboptimal.