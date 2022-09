Wurde zum besten Schenefelder gewählt: Marius Schwartz (hinten), hier gegen Wilhelm Kylymies von Holzbüttgen, war an drei der fünf 96-Toren direkt beteiligt. Foto: Johannes Speckner up-down up-down 1. Floorball-Bundesliga Start verschlafen: BW 96 Schenefeld unterliegt dem Deutschen Meister Von Johannes Speckner | 27.09.2022, 00:31 Uhr

Die Blau-Weißen kassieren am Sonntag (25. September) auch in der zweiten Partie des Doppelspieltags eine zweistellige Anzahl an Gegentreffern und unterliegen der DJK Holzbüttgen.