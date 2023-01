Im Hinspiel hatten Marius Schwartz (hinten) und seine Schenefelder klar das Nachsehen gegen Luca Vogel, der drei der neun ETV-Tore erzielte. Foto: Johannes Speckner up-down up-down 1. Floorball-Bundesliga BW 96 Schenefeld fiebert Derby entgegen und will historisches Debakel vergessen Von Kornelius Krüger | 12.01.2023, 12:42 Uhr

Diese Woche heißt es Doppelspieltag für die Blau-Weißen. Am Sonnabend steigt in der heimischen Halle das Nachbarschaftsduell gegen die Eimsbütteler TV Piranhhas an. Am Sonntag geht es zum Auswärtsspiel bei den Red Devils Wernigerode.