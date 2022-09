Schnürte in Leipzig einen Doppelpack: Der Schenefelder Angreifer Daniel Czapelka. Foto: Johannes Speckner up-down up-down 1. Floorball-Bundesliga Blau-Weiß 96 Schenefeld verliert in Leipzig – nun kommt Holzbüttgen Von Johannes Speckner | 25.09.2022, 07:40 Uhr

Das Team aus dem Kreis Pinneberg hält am Sonnabend (24. September) beim MFBC Leipzig lange gut mit, verliert am Ende aber doch klar mit 6:13. Bereits am Sonntag (25. September) geht es gegen den Deutschen Meister weiter.