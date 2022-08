Der Schenefelder Neuzugang Nehm Nghiem (rechts), hier gegen Janek Rottmann vom BSV Roxel, hinterließ einen guten Eindruck. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Floorball-Renew-Cup Blau-Weiß 96 Schenefeld wird Zweiter beim Heim-Turnier Von Johannes Speckner | 30.08.2022, 09:59 Uhr

In einer passablen Frühform zeigten sich die Bundesliga-Floorballer, für die es am Wochenende 27./28. August in den ersten fünf Testspielen unter Neu-Trainer Tilmann Gebhardt drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage im Finale gegen Bonn gab.