Hofft auf den zweiten Schenefelder Saisonsieg: Flügelspieler Daniel Czapelka. Foto: Johannes Speckner up-down up-down 1. Floorball-Bundesliga Darum muss Blau-Weiß 96 Schenefeld am Doppelspieltag punkten Von Johannes Speckner | 25.11.2022, 14:24 Uhr

Flügelspieler und Pressewart Daniel Czapelka erklärt, dass sein Team am Sonnabend gegen Kaufering und am Sonntag in Weißenfels etwas Zählbares holen muss, um den Anschluss an die direkten Konkurrenten nicht zu verlieren.