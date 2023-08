2. Basketball-Bundesliga ProB Flavio Stückemann ergänzt Trainerteam der Itzehoe Eagles Von Lars Peter Ehrich | 21.08.2023, 17:30 Uhr Der ehemalige Kapitän Flavio Stückemann ist nun als Assistant Coach zurück bei den Itzehoe Eagles. Foto: Lars Peter Ehrich up-down up-down

Vor gut zwei Jahren traf er seinen letzten Wurf in der BARMER 2. Basketball Bundesliga. Als Kapitän führte Flavio Stückemann die Itzehoe Eagles zum Aufstieg in die ProA. Jetzt ist er zurück – in anderer Funktion.