Fußball-Kreisliga West FC Reher/Puls, TuS Krempe und SVA Wilster landen jeweils zweiten Sieg in Folge Von Gunther Schöniger | 06.08.2023, 10:12 Uhr | Update vor 52 Min. Oldie Christian Sievers (Mitte) hatte vor der Pause zum 1:1 für den FC eingeköpft. Foto: Michael Lemm

In der Fußball-Kreisliga West holte sich Verbandsliga-Absteiger FC Reher/Puls (3:1 beim TSV Lägerdorf II) am Sonnabend den zweiten Saisonsieg. Torreiche Spiele ohne Sieger gab es in Horst (VfR II 3:3 gegen Meldorf) und Kiebitzreihe (4:4 gegen Burg).