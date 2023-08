Fußball-Kreisliga West FC Reher/Puls klettert nach 7:0 in Farnewinkel vorerst auf Rang eins Von Gunther Schöniger | 13.08.2023, 18:50 Uhr Kiebitzreihes Torschütze Erik Schulz (links) versucht, sich dem Klammergriff von Benjamin Berwald zu entziehen. Foto: Olaf Jensen up-down up-down

Der FC Reher/Puls (9 Punkte) schob sich in der Fußball-Kreisliga West aufgrund eines 7:0-Kantersieges beim SV Farnewinkel-Nindorf am vierten Spieltag an die Tabellenspitze. Ebenfalls neun Zähler auf dem Konto haben dahinter Alemannia Wilster (am Wochenende spielfrei) und TuS Krempe (0:4 bei TuRa Meldorf).