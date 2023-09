Fußball-Kreisliga West FC Reher/Puls gewinnt im Vollgas-Duell gegen TuRa Meldorf Von Gunther Schöniger | 01.09.2023, 22:38 Uhr Timo Albers traf für den FC Reher/Puls zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Archivfoto: Michael Lemm up-down up-down

Das Wechselspiel an der Spitze in der Fußball-Kreisliga West setzte sich am Freitagabend fort.