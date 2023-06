Jannis Wethling (l.) und Hannes Himmelhan haben die Sprung in den Nationalkader geschafft. Foto: Faustball Deutschland up-down up-down 1. Faustball-Bundesliga Nord Jannis Wethling und Hannes Himmelhan vom VfL Kellinghusen im U21-Nationalkader Von Reiner Stöter | 14.06.2023, 14:55 Uhr

Bevor es am kommenden Wochenende in der 1. Faustball-Bundesliga Nord mit dem ersten Spieltag der Siegerrunde weitergeht, fand in Segnitz ein Lehrgang für die U21-Nationalmannschaft statt. Mit dabei waren Jannis Wethling und Hannes Himmelhan aus dem Bundesligateam den VfL Kellinghusen.