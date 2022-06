Schwimmstart der Schüler A im Brokdorfer Freibad FOTO: Reiner Stöter Schülertriathlon in Brokdorf Fast 200 Mädchen und Jungen kämpfen um Kreistitel Von Reiner Stöter | 02.06.2022, 18:32 Uhr

Schwimmen, Radfahren und Laufen - fast 200 Jungen Mädchen und Jungen waren beim Schülertriathlon in Brokdorf am Start und ermittelten in fünf Altersklassen ihre Kreismeister. Außerdem gab es einen Mannschaftswettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“, an denen neben der AVS Itzehoe Schulen aus Flensburg und Ratzeburg teilnahmen. Die Mannschaft der AVS wurde hier Zweiter hinter den bärenstarken Flensburgern.